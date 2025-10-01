Lilian Hernández Osorio

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 12

Por casi cinco horas, padres de los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur sostuvieron una mesa de diálogo con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que expresaron numerosos reclamos por negligencia, omisiones, desatención y descuido.

Después de haber participado solamente como observadores en las mesas de diálogo entre los estudiantes de este plantel y las autoridades universitarias, los padres pudieron manifestar su inconformidad por “el abandono” en el que está inmerso el plantel, así como por la inseguridad que enfrentan sus hijos dentro y fuera del colegio.

“No venimos a pedir, sino a exigir que estos protocolos que llevan años en papel se cumplan. No deberíamos estar demandando que exijan la credencial al entrar, y no deberíamos estar aquí. Los protocolos vienen desde la Rectoría y ustedes están teniendo omisiones”, recriminó una mamá de un alumno de tercer semestre.

“No podemos permitir que nuestros hijos y toda la comunidad mueran dentro del CCH Sur y en toda la universidad”, manifestó otra de las representantes de padres de familia.

Tras la lluvia de demandas y la exigencia de respuestas concretas para garantizar la seguridad, la directora de este plantel, Susana Lira, intentó calmar a los padres, por lo que se comprometió a que el próximo viernes 3 de octubre se entregará un cronograma con las fechas de instalación de detectores de metales fijos en la entrada principal y en el estacionamiento de profesores. Para ello, se conformará una comisión de padres de familia que verificará estas obras.