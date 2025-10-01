Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 12

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, encabezó ayer la sesión de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. En la reunión instruyó a los directores y comisiones locales de protección de todas las facultades y escuelas a aplicar cambios específicos y contundentes que fortalezcan la fiabilidad de sus entidades, con el fin de que regresen a clases presenciales lo antes posible.

Tras reconocer que las amenazas recibidas en redes sociales o dentro de facultades y escuelas generan “zozobra”, apuntó que la universidad nacional no es la única en el mundo que ha recibido intimidaciones en los meses recientes, y aunque “normalmente son falsas”, generan temor y deben tomarse en serio.

“La UNAM hará todo lo que esté a su alcance para garantizar seguridad a las y los estudiantes, a fin de que regresen a las actividades presenciales”, afirmó.

Esto, luego de que 14 facultades y escuelas se encuentran en paro de actividades y 15 determinaron aplicar clases en línea, ante las amenazas de bomba y de ataques contra estudiantes. Mientras tanto, 19 entidades académicas mantienen actividades presenciales normales.

Lomelí Vanegas señaló que el retorno a clases presenciales se dará de manera ordenada, “atendiendo todos los protocolos de seguridad y con la participación del cuerpo directivo de las facultades y escuelas”.

Entre las acciones que deben aplicar las comisiones locales de seguridad destacan el reforzamiento del monitoreo permanente, así como de los patrullajes, incorporando –en el caso del bachillerato– a los padres de familia que, de manera voluntaria, se han ofrecido a colaborar y acompañar este proceso.