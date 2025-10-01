Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 8

Los diputados de Morena asignados al grupo de amistad México-Israel desistieron incorporarse. Además, las protestas contra esa instancia impidieron su instalación y la visita de diplomáticos de ese país a la Cámara de Diputados.

Morena informó que desde el lunes, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, pidió que no se instalara el grupo, pues lo preside el priísta Miguel Alonso Reyes, en “espera de que mejoraran las condiciones”. Ayer, la diputada Petra Romero Gómez informó que tomó “la firme decisión de no aceptar” la asignación a ese grupo de amistad y que solicitó su baja inmediata: “La razón es sencilla y profundamente ética: jamás podría formar parte de un grupo que, en mi opinión, representa el respaldo a un Estado señalado internacionalmente por cometer violaciones graves a los derechos humanos en contra del pueblo palestino”. Recordó que organismos como Amnistía Internacional han documentado las prácticas militares de Israel, “que constituyen crímenes de guerra y de apartheid contra Palestina”.