▲ La presidenta Claudia Sheinbaum con representantes de pueblos originarios; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández (cuarta desde la derecha), y la actriz y activista Jesusa Rodríguez (extrema derecha). Foto Presidencia

Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 8

Malintzin fue un personaje central “enigmático y controvertido” en la historia de México, a quien desde el siglo XIX se le configuró como “la traidora”. Para reivindicar su nombre en la memoria nacional, el gobierno federal realizará una serie de actividades con las que también se cerrará el Año de la Mujer Indígena, que decretó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para 2025.

En el contexto del Día Internacional de la Traducción, que se conmemoró ayer, se reconoció en la mañanera a esta mujer, quien con su conocimiento de cinco lenguas “no fue una traidora, sino símbolo de la resistencia que supo convertir la palabra en un puente”.

Las descalificaciones contra Malinche o doña Marina –como la llamaron los españoles por su labor de intérprete– surgieron bajo la idea impuesta a partir del siglo XIX de que tuvo un supuesto romance con el invasor Hernán Cortés.

La mandataria agregó que este calificativo se reforzó con la visión “machista” del ensayista Octavio Paz, quien en su obra El Laberinto de la soledad la tachó de “la madre de esa vejación, violación y traición”.

En ese libro, se expuso en la conferencia, Malintzin fue insultada como La Rajada y La Chingada, y los mexicanos fueron definidos como “hijos de la nada, la violación y la traición”.