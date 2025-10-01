Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 7

El embajador de Estados Unidos en México, coronel en retiro Ronald Johnson, destacó ayer que la cooperación en seguridad entre ambos países está ofreciendo resultados en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas y armas.

En un mensaje en X, señaló que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han fijado objetivos comunes como desmantelar cárteles, frenar el tráfico de fentanilo, interrumpir sus redes financieras e implementar la operación Misión Firewall, destinada a detener el flujo de armas hacia México.