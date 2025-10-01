Política
Cooperación en seguridad da resultados: embajador de EU en México
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 7

El embajador de Estados Unidos en México, coronel en retiro Ronald Johnson, destacó ayer que la cooperación en seguridad entre ambos países está ofreciendo resultados en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas y armas.

En un mensaje en X, señaló que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han fijado objetivos comunes como desmantelar cárteles, frenar el tráfico de fentanilo, interrumpir sus redes financieras e implementar la operación Misión Firewall, destinada a detener el flujo de armas hacia México.

Por la noche, Johnson informó que recibió en su residencia a diplomáticos mexicanos y extranjeros, y resaltó que el diálogo cercano fortalece las metas compartidas en materia de seguridad.

