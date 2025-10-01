Alonso Urrutia, Emir Olivares y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 7

Al confirmarse el fallecimiento del migrante mexicano Miguel Ángel García Medina, víctima de un ataque en una estación migratoria estadunidense en Dallas, Texas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal ayudó a su madre a trasladarse a esa ciudad texana para estar en estos momentos con su hijo. Además, se la ha brindado todo el apoyo moral y económico, subrayando que, de decidirlo así la familia, se les respaldará en una eventual denuncia penal en Estados Unidos a través del consulado.

La mandataria manifestó que en todos los casos en que fallece un mexicano en el país vecino del norte en estas condiciones, México presenta notas diplomáticas de protesta y, si hay una violación a sus derechos, las instancias diplomáticas protegen a los connacionales con apoyo jurídico, particularmente cuando los familiares determinan proceder legalmente.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se le preguntó:

–¿Con unas notas diplomáticas basta para evitar este tipo de casos de abuso de autoridad?

–Lo que nosotros hacemos es mostrar nuestro desacuerdo y pelear por la justicia. Garantizar la seguridad de los mexicanos en Estados Unidos, esa es labor del propio gobierno de Estados Unidos. Si hay una violación, entonces intervenimos desde la protección consular que puedan tener los mexicanos; y si ellos quieren presentar denuncia, cuentan con el apoyo para realizarlo– contestó.