Miguel Ángel García fue atacado en una estación del ICE
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 7
Al confirmarse el fallecimiento del migrante mexicano Miguel Ángel García Medina, víctima de un ataque en una estación migratoria estadunidense en Dallas, Texas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal ayudó a su madre a trasladarse a esa ciudad texana para estar en estos momentos con su hijo. Además, se la ha brindado todo el apoyo moral y económico, subrayando que, de decidirlo así la familia, se les respaldará en una eventual denuncia penal en Estados Unidos a través del consulado.
La mandataria manifestó que en todos los casos en que fallece un mexicano en el país vecino del norte en estas condiciones, México presenta notas diplomáticas de protesta y, si hay una violación a sus derechos, las instancias diplomáticas protegen a los connacionales con apoyo jurídico, particularmente cuando los familiares determinan proceder legalmente.
En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se le preguntó:
–¿Con unas notas diplomáticas basta para evitar este tipo de casos de abuso de autoridad?
–Lo que nosotros hacemos es mostrar nuestro desacuerdo y pelear por la justicia. Garantizar la seguridad de los mexicanos en Estados Unidos, esa es labor del propio gobierno de Estados Unidos. Si hay una violación, entonces intervenimos desde la protección consular que puedan tener los mexicanos; y si ellos quieren presentar denuncia, cuentan con el apoyo para realizarlo– contestó.
En otro orden de ideas, la mandataria declinó opinar sobre el mensaje de burla que el Jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, envió a los opositores demócratas pretendiendo ridiculizarlos con un sombrero mexicano: “No, prefiero no opinar”, mencionó.
Sin embargo, la Jefa del Ejecutivo cuestionó el estigma con el que se pretende identificar a los mexicanos como si fuéramos flojos, cuando en realidad, la aportación de los connacionales a la economía es muy relevante, porque representan una parte importante del producto interno bruto.
Más tarde, en un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó el fallecimiento del migrante Miguel Ángel García Medina y subrayó que insistirá en la necesidad de que se aclaren las circunstancias de la agresión que derivó en el fallecimiento del connacional.
Consulado gestiona permiso humanitario
La dependencia informó que, a través del consulado general de México en Dallas, se mantuvo comunicación constante con la esposa y familiares de García Medina desde el momento en que ocurrieron los hechos. Como parte de la asistencia brindada, el consulado gestionó de manera extraordinaria un permiso humanitario para que la madre del mexicano pudiera viajar a Estados Unidos y acompañar a la familia en esta situación.