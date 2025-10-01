César Arellano García

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 6

Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los hombres más cercanos a Rosario Robles Berlanga, y ex jefe de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de 2012 a 2015, obtuvo un amparo que ordena dejar sin efecto la vinculación a proceso que se le dictó por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con la llamada estafa maestra.

En febrero pasado, el segundo tribunal colegiado de apelación ratificó el auto de vinculación a proceso que un juez de control en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México dictó contra el ex funcionario en octubre de 2023.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2014 Sosamontes contrató de manera indebida, con recursos públicos, servicios con Radio y Televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando con ello un detrimento a la hacienda pública federal por más de 353 millones de pesos.