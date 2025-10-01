Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 6
Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los hombres más cercanos a Rosario Robles Berlanga, y ex jefe de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de 2012 a 2015, obtuvo un amparo que ordena dejar sin efecto la vinculación a proceso que se le dictó por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con la llamada estafa maestra.
En febrero pasado, el segundo tribunal colegiado de apelación ratificó el auto de vinculación a proceso que un juez de control en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México dictó contra el ex funcionario en octubre de 2023.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2014 Sosamontes contrató de manera indebida, con recursos públicos, servicios con Radio y Televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando con ello un detrimento a la hacienda pública federal por más de 353 millones de pesos.
Sin embargo, el ex funcionario público impugnó el fallo ante el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal, por lo que el magistrado Alberto Torres Villanueva resolvió de manera unilateral otorgarle la protección de la justi-cia federal.
Los efectos de la medida cautelar son para que el segundo tribunal colegiado de apelación deje insubsistente la resolución 819/2023 del 13 de febrero y emita una nueva resolución, donde, con libertad de jurisdicción, se pronuncie sobre los agravios expresados por la defensa.
De acuerdo con el expediente, el magistrado Alberto Torres Villanueva argumentó que al momento de resolver el recurso de apelación contra la vinculación a proceso, el segundo tribunal colegiado en la citada materia no fundó ni motivo su determinación.