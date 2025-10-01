Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 5

El Instituto Nacional Electoral (INE) implementó restricciones para su personal con acceso a los datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral.

Esta “marca de agua” (o huella informática) contendrá fecha y hora de la consulta y número de usuario; para reforzar la seguridad, sólo en casos específicos estará visible el domicilio del ciudadano.

En junio pasado, el padrón electoral estaba integrado con los datos de 99.9 millones de personas, mientras la lista nominal (ciudadanos con credencial para votar vigente) era de 99.7 millones.

Durante una sesión del grupo de trabajo de procesos tecnológicos del Registro Federal de Electores (RFE) se expusieron distintas vías para proteger la información que está en los sistemas de esta área.

“Estamos implementando dos medidas de seguridad que tienen que ver directamente con la visualización de la información; la primera es que se está modificando la marca de agua para que el contraste de la misma sea mayor y pueda proporcionar elementos que nos permitan realizar la trazabilidad de quién está viendo los datos en las pantallas”, explicó Jesús Falcón, de la dirección del RFE.