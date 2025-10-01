Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 4

Con gran premura y un día después de recibir el nombramiento presidencial, el Senado ratificó ayer la designación de Alejandro Encinas como representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien se comprometió a seguir impulsando que la secretaría general de este organismo actúe de manera imparcial y evitando intereses particulares que han provocado su distanciamiento de algunos estados miembros.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la nominación del ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ante algunas descalificaciones. “Es un gran compañero, Alejandro. Y le pregunté si le gustaría. Me dijo que sí. Y lo nombramos”, comentó la mandataria.

Junto a la ratificación de Alejandro Encinas Rodríguez, la Cámara alta también avaló el nombramiento de Carlos Eugenio García de Alba y de Laura Elena Carrillo Cubillas como embajadores en Brasil y ante tres agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), respectivamente.

Se trata de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida), con sede en Roma, Italia.

Los nuevos embajadores rindieron protesta ante el pleno de la Cámara, en donde previamente, al presentar el dictamen, Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que Encinas cuenta con gran experiencia en el sector público, tanto local como federal.