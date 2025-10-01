Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 3

En la ruta de aclaraciones que se ha visto obligado a recorrer, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, dijo ayer que ya no da asesorías legales y sólo se dedica a su negocio de venta de ganado, para evitar conflictos de intereses.

Acusó, además, que la derecha está detrás de los señalamientos en su contra. “Vienen de gente a la que le duele, por ejemplo, que haya un nuevo Poder Judicial”, de empresarios, de un conjunto de intereses que se oponen al movimiento de la Cuarta Transformación (4T), donde incluyó a personas afectadas durante su gestión como titular de la Secretaría de Gobernación.

“Desde luego que en el segundo cargo más importante del país se afectan intereses y se acaban privilegios. Pues es parte de la operación de uno”, apuntó.

Entrevistado en la Cámara alta, puntualizó que se trata de una operación contra la 4T. “Hay quienes evidentemente andan buscando la manera de torpedear; no saben ser oposición, no saben entrar en contacto con la gente y es una campaña para desvirtuar todo”, añadió.