▲ Hay gobernabilidad en el país y la 4T garantiza la justicia sin esperar presiones externas, dijo la secretaria de Gobernación durante su comparecencia en el Senado con motivo de la glosa del primer Informe presidencial. Foto Luis Castillo

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 3

Desde el pleno del Senado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que en el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum “no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales”, y “si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate.

“Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos cero corrupción y cero impunidad”, subrayó al comparecer ante esa cámara del Congreso para la glosa del primer Informe de gobierno. Reveló asimismo que “bastantes personas serán procesadas de inmediato” por el huachicol fiscal, ya que la investigación no se ha cerrado.

En su mensaje inicial, llamó por su nombre a los coordinadores de todas las fuerzas políticas, entre ellos al de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien recibió aplausos de los integrantes de su bancada y de sus aliados del Verde y PT.

Al responder a críticas de la oposición, la responsable de la política interior del país destacó que hay gobernabilidad en el país y la 4T garantiza la justicia, sin esperar presiones o acciones externas.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, preguntó si el gobierno federal reconoce “la magnitud del atraco” que significa el huachicol fiscal, toda vez que a cada barco se pueden cargar hasta 50 millones de litros de gasolina, que significan 350 millones de pesos si se considera que cada litro del combustible vale 7, lo que equivale a 350 millones por cada uno. Si a los marinos los acusan de haber recibido 2 millones de pesos por dejar entrar cada buque, según la averiguación de la propia Fiscalía General de la República, “la pregunta es: ¿dónde están los otros 348 millones que se robaron por barco”.

La secretaria de Gobernación respondió que no habrá impunidad en este delito de robo de hidrocarburos, porque “tenemos claras las premisas de cero impunidad y cero corrupción, y no se trata de un eslogan, sino de una realidad, que es el compromiso con la población”.

Destacó que es “un hecho inédito”, ya que desde el propio gobierno se inició la investigación y hay personas detenidas por ese delito, “y tendrán los castigos respectivos”. Reiteró que “a quien se atreva a pasar la línea se le denunciará y sancionará, para que se le investigue y castigue conforme a la ley”.