▲ El cogobierno para Gaza del ex premier británico Tony Blair (en la imagen) vislumbra la costa de la franja destinada a un megadesarrollo inmobiliario. Foto Afp

A

l inicio de su conferencia de prensa, Donald Trump colocó en primer lugar a Irán –¿inminente guerra?–, en segundo, el comercio; en tercero, los Acuerdos Abraham y, en cuarto, a Gaza, que sólo es parte de su “paz eterna” en Medio Oriente (http://bit.ly/48a2rtB).

Su propuesta ostenta turiferarios genuflexos y feroces contestatarios, como el ex funcionario de la CIA Larry Johnson, quien lo tildó de “mortinato” (http://bit.ly/4o2u1xH) – a quien me sumo, como abordé en mi entrevista con el canal español NegociosTV (http://bit.ly/4mOBMWV) y en Radar Geopolítico (http://bit.ly/3IOtu3c). Cada quien aborda(rá) a su gusto los 21 puntos (¡otros señalan 20!: desde aquí ya empiezan los desacuerdos) de la propuesta del bombástico y mercadotécnico plan de paz de Trump.

A un servidor perturbó el cogobierno para Gaza del ex premier británico Tony Blair (http://bit.ly/4noNx7z) y Jared Kushner, yerno de Trump, quienes vislumbran la bellísima costa de 40 kilómetros de Gaza –sin contar sus pletóricos yacimientos de gas– destinada a un megadesarrollo inmobiliario que pretenden sea paliado con 2 millones de dólares estadunidenses por cada uno de los 2 millones de gazatíes que quedan vivos, lo cual arroja una cifra estratosférica de 4 billones de dólares –millones de millones o trillions, en anglosajón.

Middle East Eye (MEE) desglosa con lujo de detalles el gran negocio que enarbola la estructura del Becerro de Oro en las entrañas del cementerio de Gaza (http://bit.ly/4mEsson) y devela la fetidez del ex premier británico Tony Blair, quien lleva en su (in)conciencia a más de 1 millón de muertos en Irak (http://bit.ly/42PlllY), no se digan sus crapulosas tratativas pecuniarias.

Samuel Forey, de LeMonde “decripta” que “en ausencia de un calendario preciso ( sic), el documento de “la Casa Blanca aceptado bajo las condiciones (¡mega- sic!) de Israel, deja varios puntos cruciales sujetos a interpretación (http://bit.ly/4mML2ee)”. Otro artículo de LeMonde por Piotr Smolar destaca que el plan de Trump constituye “un compromiso a la frágil arquitectura que es poco restrictiva para Israel (http://bit.ly/3ImVsmM)”.

El rotativo libanés L’Orient-Le Jour comenta en plan sarcástico que “el diablo sólo se esconde en los detalles” cuando el plan “comporta numerosas imprecisiones que benefician al Estado hebreo (http://bit.ly/46w7rYn)”.

Más feroz que nunca, Trump exclamó que “Hamas expiará en el infierno” si rechaza su plan para Gaza cuando, ante el grueso de su ejército, donde quedan exorcizados los obesos y los woke, comentó que sería “un insulto” contra EU si no le otorgaban el Premio Nobel de la Paz (http://bit.ly/3Kswdjs).