▲ “EL MIEDO NO PUEDE PARALIZAR A LA UNAM”. Los paros totales o parciales y las clases en línea en facultades y escuelas de la UNAM son preventivos, no por temor, aseguraron funcionarios del CCH, preparatorias y de Divulgación de la Ciencia. “A la universidad, a la cultura, a la educación, no la puede paralizar el miedo”, enfatizaron. En la imagen, la Facultad de Arquitectura. Foto Cristina Rodríguez

P

odría decirse que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, fue al Senado de la República a hablar de la soga en la casa del ahorcado o, cuando menos, de uno de los aparentemente destinados a algún castigo políticamente asfixiante.

En esa cámara, donde la Junta de Coordinación Política es presidida por Adán Augusto López Hernández, Rosa Icela aseguró que la administración Sheinbaum no tiene compromisos con mafiosos ni pactos con criminales, y que quien “cruza la línea del cumplimiento de la ley asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”. No individualizó sus señalamientos, aunque el elefante en la sala fue el caso tabasqueño de La Barredora.

A lo que sí se refirió en concreto fue a la corrupción correspondiente al contrabando de combustible, llamado huachicol fiscal: “Hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata. No se va a permitir la impunidad, al contrario: habrá consecuencias, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.

Las palabras de la secretaria Rodríguez Velázquez pueden tener las interpretaciones y personalizaciones que correspondan. Lo importante, desde luego, será ver hasta qué nivel llegarán tales postulaciones justicieras. Por lo pronto, en el anecdotario del día quedó la percepción de que la titular de Gobernación no aceptó o eludió el protocolo del beso en la mejilla entre políticos y tampoco concedió lugar destacado en lo escenográfico y fotográfico al controvertido Adán Augusto López Hernández.

Hay una beligerante evolución fascistoide en el presidente de Estados Unidos, que ha acelerado su disposición ofensiva contra la “izquierda radical” a partir del asesinato del joven activista de ultraderecha Charlie Kirk y que ayer peligrosamente planteó ante la élite militar de la todavía principal potencia, unos 800 generales y almirantes llegados de diversas partes del mundo para escuchar el exhorto de Donald Trump a que se involucren en la “guerra interna” contra estadunidenses de pensamiento diverso al enarbolado por la Casa Blanca e incluso a que las fuerzas armadas usen “algunas de estas ciudades peligrosas (del propio Estados Unidos) como campos de entrenamiento para nuestro ejército”.