▲ Aspecto de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, en la cual se aprobó prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad. Foto María Luisa Severiano

L

a titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que no se ha cerrado todavía la investigación sobre el huachicol fiscal “y hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata”. No permitirá la impunidad, al contrario, habrá consecuencias, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, señaló. Rosa Icela compareció ante la Cámara de Senadores, con motivo de la glosa del primer Informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Mencionó por su nombre a los líderes de las fracciones partidistas, inclusive a Adán Augusto López Hernández, quien fue aplaudido por los congresistas de Morena y sus aliados. “En el gobierno de México no tenemos compromisos con mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo y decimos cero corrupción y cero impunidad”, remachó la funcionaria.

Trump amenaza con miles de despidos

El gobierno de Estados Unidos se aproximaba anoche a un cierre de actividades, ya que el presidente Trump no logró convencer a los congresistas del Partido Demócrata y se disponían a bloquear su paquete de financiamiento provisional. El desencuentro se centra en la oposición de los demócratas a los recortes en gastos de atención médica, el Obamacare y otros programas de asistencia social. Los fondos del gobierno se terminaban a la medianoche. No habría pago de sueldos a un número aproximado de 750 mil burócratas federales. Los trabajadores que atienden servicios esenciales como los hospitales laborarían sin paga. Trump ha amenazado con despedir a miles si no le autorizan los recursos que ha solicitado.

En defensa del cigarro

No es con impuestos como se combate el tabaquismo, opina la presidenta de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega. El presupuesto del gobierno federal contiene un aumento al impuesto a la venta de cigarros. “Mayor carga fiscal sólo incentiva el contrabando de tabaco y, con ello, un sector que evade impuestos y vende productos sin mayor restricción, lo que facilita el consu-mo de tabaco entre menores de edad”, apuntó.

La deuda

En el reporte que presentó ayer el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, so-bre las finanzas y la deuda del país, vuelve a apa-recer un dato inquietante. La deuda pública ne-ta alcanza la suma de 18 billones 132 mil millones de pesos. Es herencia de gobiernos anteriores. El pago de intereses a lo largo del sexenio absorberá el presupuesto de un año. Más explícitamente: la administración tendrá que cubrir seis años con el presupuesto de cinco.