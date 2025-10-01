Triste historia de un oligarca que se niega a pagar impuestos

sta es la triste historia de un oligarca que se niega a pagar sus impuestos. Desde el período neoliberal, que duró más de 30 años, fue prorrogando y atrasando algunos pagos correspondientes a varios períodos al SAT.

De acuerdo con la ley hacendaria en vigencia y el artículo 28 constitucional, toda persona física y moral tiene que cumplir con la obligación del pago puntual de sus impuestos de acuerdo a sus ingresos y egresos bien contabilizados y auditados, sin marrullerías.

El magnate alega haber tenido pérdidas, que dividió en por lo menos cuatro de sus empresas. En los períodos de gobiernos neoliberales fue cuando recibió todo tipo de ayuda y de exoneraciones fiscales, y los adeudos se fueron acumulando hasta que el caso llegó al Poder Judicial.

En esos tiempos, pudieron haberle hecho algunas auditorías a sus empresas para comprobar su situación financiera, pero tal parece que decidieron favorecerlo.

Dice detestar al Estado (en eso coincide con el presidente de Argentina, Javier Milei), pero dicha aseveración es una mentira pues ha sido en el amparo del capitalismo como ha conseguido sus grandes fortunas.

La situación se torna complicada para el Grupo Salinas, pues Estados Unidos lo presiona para que resuelva de inmediato sus adeudos que tiene en ese país.

Evadir impuestos trae graves consecuencias y eso lo deben saber los grandes, medianos y pequeños contribuyentes, más si se trata de multimillonarios.

Luis Langarica A

Aclaración de Pedro Salmerón

En mi artículo de ayer cometí un error imperdonable: don Alfonso Caso Andrade, uno de los siete sabios de México y pionero de la arqueología en México, sí fue rector de mi Alma Mater, la UNAM, durante nueve meses, 1944-1945. Ofrezco una disculpa a los lectores y a La Jornada

Pedro Salmerón Sanginés

Creedence Clearwater Revival será eterno

Gran concierto de John Fogerty este lunes en el Auditorio Nacional. Todas las reminiscencias y sueños de una generación regresaron con las míticas rolas de Creedence Clearwater Revival, entonadas por su creador.

Desde Bad Moon Rising, pasando por Green River y Lodi, hasta una memorable conclusión con la legendaria Proud Mary, Fogerty se entregó con todo al público mexicano, viéndose jovial y siempre dispuesto a complacer a la audiencia que llenó de manera absoluta el Coloso de Reforma.