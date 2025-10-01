C

on el respaldo de todos los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud mediante la cual se prohíbe la venta de las llamadas bebidas “energéticas” a menores de edad debido a los daños que pueden generar en su salud, en particular cuando se toman en combinación con el alcohol. Si bien la enmienda define a dichas bebidas como aquellas que contienen ingredientes como cafeína, taurina, glucuronolactona, vitaminas del complejo B y azúcar, además de otros compuestos sintéticos, los legisladores introdujeron una reserva a fin de que sea la Secretaría de Salud la que establezca “las diferentes categorías de bebidas ‘energetizantes’ en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, conforme a los estándares internacionales reconocidos, a fin de catalogar las que ameriten restricciones de consumo en determinadas poblaciones, alertas sanitarias específicas o restricciones para su publicidad o comercialización”.

Como señalaron los diputados que intervinieron en el breve debate, su consumo puede detonar ataques de pánico, estados de agitación y crisis nerviosas, así como empeorar el insomnio y otros trastornos del sueño. Debido a sus efectos vasoconstrictores (estrechamiento de los vasos sanguíneos) y sobre la actividad cardíaca, pueden elevar de forma peligrosa la presión arterial y provocar ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, síntomas que se agravan en personas que padecen problemas de ansiedad, hipertensión y enfermedades del corazón. Además, su alto contenido de azúcar o edulcorantes incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades vinculadas con los altos niveles de glucosa en la sangre, como diabetes y obesidad.

Es necesario enmarcar esta iniciativa en el amplio esfuerzo de los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación para introducir regulaciones en favor de la salud pública, en particular en el ámbito de la alimentación.