Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 31

Kinshasa. Un alto tribunal militar en Congo condenó al ex presidente Joseph Kabila por traición debido a su supuesta colaboración con rebeldes antigubernamentales y lo sentenció a muerte. El paradero de Kabila, quien ha sido juzgado en ausencia desde julio, es desconocido, aunque fue visto en una ciudad controlada por rebeldes a principios de este año. El gobierno afirmó que Kabila había colaborado con Ruanda y el grupo rebelde M23 que en enero tomó ciudades claves en un asalto relámpago en el este del Congo. Kabila ha negado las acusaciones.