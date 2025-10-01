Mundo
Miércoles 1º de octubre de 2025
Condena a muerte a ex presidente de Congo Joseph Kabila
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 31

Kinshasa. Un alto tribunal militar en Congo condenó al ex presidente Joseph Kabila por traición debido a su supuesta colaboración con rebeldes antigubernamentales y lo sentenció a muerte. El paradero de Kabila, quien ha sido juzgado en ausencia desde julio, es desconocido, aunque fue visto en una ciudad controlada por rebeldes a principios de este año. El gobierno afirmó que Kabila había colaborado con Ruanda y el grupo rebelde M23 que en enero tomó ciudades claves en un asalto relámpago en el este del Congo. Kabila ha negado las acusaciones.

