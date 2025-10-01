Mundo
Aprueba la ONU para Haití la nueva fuerza antipandillas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 31

Nueva York. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer una resolución que transforma la Misión Multinacional de Seguridad (MMAS) en Haití en una fuerza mayor para combatir las pandillas, a fin de frenar la violencia en el empobrecido país. La MMAS, liderada por Kenia, fue creada en 2023 para reforzar las operaciones de la policía contra las pandillas, que controlan la capital del país, Puerto Príncipe, y a principios de 2024 obligaron a dimitir al entonces primer ministro, Ariel Henry. Con poco presupuesto, escaso equipamiento y apenas un millar de uniformados de los 2 mil 500 que se esperaban, la MMAS ha tenido mínimos resultados.

