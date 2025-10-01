▲ Las protestas por el alza al diésel persisten y tras la muerte de un manifestante indígena, ahora exigen justicia por “el crimen de Estado”. La imagen, en Quito. Foto Afp

Afp, Xinhua, Sputnik y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 31

Quito. El ejército ecuatoriano informó ayer que fueron liberados cuatro militares de los 17 retenidos por manifestantes durante el fin de semana, en el marco de un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en rechazo al alza del precio del diésel, y se desconoce el paradero de 13.

En Nueva York, en tanto, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, pidió respeto por los derechos humanos y el fin de la violencia en Ecuador tras las protestas, afirmó su portavoz, Farhan Haq.

El pasado 22 de septiembre comenzaron las movilizaciones contra un decreto del presidente Daniel Noboa, que puso fin a los subsidios al carburante, por lo que su precio de venta aumentó 56 por ciento. Ayer continuaban los bloqueos de carreteras en Imbabura, Pichincha y otras provincias andinas.

El domingo, un indígena fue muerto por efectivos, mientras en choques entre manifestantes y efectivos, 12 soldados resultaron heridos y 17 fueron retenidos por civiles, según las autoridades, en la provincia de Imbabura (norte), principal foco de las movilizaciones. Asimismo 12 manifestantes fueron detenidos.