Ap, The Independent, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 31

Boston. Un juez federal dictaminó ayer que los esfuerzos de la Casa Blanca para deportar a estudiantes extranjeros por protestar contra la guerra en Gaza son inconstitucionales.

William Young, juez federal en Boston, determinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, bloquearon ilegalmente la libertad de expresión de estudiantes y profesores pro palestinos al amenazar con revocar sus visas, arrestarlos y deportarlos, lo que es “un ataque frontal contra la Primera Enmienda (que aplica tanto a estadunidenses como a extranjeros) en todos los ámbitos” bajo el pretexto de una “definición inconstitucionalmente amplia” de antisemitismo, explicó el impartidor de justicia.

El fallo también critica que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “simplemente ignora” la Constitución, así como “nuestras leyes civiles, regulaciones, costumbres, prácticas, cortesías, todo”.

Trump anunció ayer que su gobierno llegó a un acuerdo con la Universidad Harvard, luego de presionar a la institución con la retención de fondos federales en represalia por las protestas pro palestinas, estar a favor de las iniciativas climáticas, de las políticas transgénero y de las prácticas de diversidad, equidad e inclusión.

“Pagarán unos 500 millones de dólares y operarán escuelas de oficios. Enseñarán a la gente a usar IA y muchas otras cosas”, añadió el mandatario.

En la mira, Minesota

El Departamento de Justicia demandó al estado de Minesota, gobernado por el demócrata Tim Walz, porque sus llamadas políticas santuario “interfieren con la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de migración” y solicitó que un tribunal federal invalide las leyes y políticas estatales y locales que, según dice, impiden la aplicación de las leyes migratorias y propician la liberación de criminales peligrosos.