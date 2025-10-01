Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 30

El Cairo. Al menos 59 palestinos fueron asesinados ayer en ataques israelíes en la franja de Gaza, 20 de ellos mientras buscaban comida, mientras aumentan las dudas sobre el “plan de paz” del presidente Donald Trump y la crisis humanitaria en el devastado enclvae se agrava.

En Netzarim, el corredor que controla Israel y que divide el norte y el sur de Gaza, 17 palestinos fueron abatidos y 33 resultaron heridos mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria, informó el hospital al-Awda.

Más tarde, un ataque de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) provocó la muerte de cuatro reisdentes en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, agregó el hospital.

Las FDI también atacaron dos tiendas de campaña que albergaban a familias palestinas desplazadas en Muwasi, el tramo de ciudades de tiendas de refugio desplegado a lo largo de la costa mediterránea que previamente Tel Aviv había declarado como zona segura. Los embates ultimaron a 10 gazatíes.

Desde octubre de 2023, la ofensiva de Israel contra Gaza ha causado al menos 66 mil 55 muertos y 168 mil 346 heridos, en su mayoría mujeres y niños. Se cree que miles más están sepultados bajo los escombros.