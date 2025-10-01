Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 30
El Cairo. Al menos 59 palestinos fueron asesinados ayer en ataques israelíes en la franja de Gaza, 20 de ellos mientras buscaban comida, mientras aumentan las dudas sobre el “plan de paz” del presidente Donald Trump y la crisis humanitaria en el devastado enclvae se agrava.
En Netzarim, el corredor que controla Israel y que divide el norte y el sur de Gaza, 17 palestinos fueron abatidos y 33 resultaron heridos mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria, informó el hospital al-Awda.
Más tarde, un ataque de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) provocó la muerte de cuatro reisdentes en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, agregó el hospital.
Las FDI también atacaron dos tiendas de campaña que albergaban a familias palestinas desplazadas en Muwasi, el tramo de ciudades de tiendas de refugio desplegado a lo largo de la costa mediterránea que previamente Tel Aviv había declarado como zona segura. Los embates ultimaron a 10 gazatíes.
Desde octubre de 2023, la ofensiva de Israel contra Gaza ha causado al menos 66 mil 55 muertos y 168 mil 346 heridos, en su mayoría mujeres y niños. Se cree que miles más están sepultados bajo los escombros.
A su vez, las FDI anunciaron que Momahed Rashid Mohamed Masri, comandante en el batallón Beit Hanun de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023, fue asesinado el pasado 9 de septiembre en un bombardeo que se realizó con la ayuda del Shin Bet, el servicio de Inteligencia interior de Israel.
Proyecto de EU, regreso al colonialismo
Muchos palestinos desconfían de la propuesta que Trump presentó para poner fin a la ofensiva israelí, pues recuerda al mandato británico colonial sobre Palestina de 1920 a 1948, cuando Reino Unido administraba la zona.
“Esto no es un plan de pacificación, sino de rendición. Nos devuelve a tiempos del colonialismo”, afirmó a la agencia Ap Umm Mohammed, una profesora de historia que se refugió con su familia en Gaza.
Al cierre de esta edición, la Corporación Turca de Radio y Televisión reportó que el fotoperiodista palestino Yahia Barzaq, que trabajaba para esa empresa pública en la franja de Gaza, fue asesinado por un ataque de las FDI.