▲ Palestinos desplazados buscan leña y plástico en un vertedero junto al campamento improvisado donde se refugian, en Jan Yunis, al sur de la franja. Foto Ap

Afp, Sputnik, Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 30

Washington. El presidente Donald Trump advirtió ayer a Hamas que tiene “tres o cuatro días” para responder a su “plan de paz” para Gaza, pues de lo contrario “tendrá un final triste”. El movimiento de resistencia islámica le respondió que hoy informára sobre su postura, y aseguró que se encuentran abiertos a propuestas siempre que no socaven los “principios nacionales palestinos”.

El plan contempla que el magnate encabece una “junta de paz” que regirá en la franja de Gaza, además de un cese de hostilidades, la liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamas y una retirada gradual de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) desplegadas en el enclave palestino.

Trump amenazó a Hamas al advertir que si no aceptan su propuesta “lo pagarán con el infierno”. A la autoridad de transición también se sumará el ex primer ministro británico Tony Blair. El medio británico The Guardian informó que analistas criticaron la participación de Blair en la estrategia de Trump para controlar Gaza.

Señalaron que “como arquitecto clave de la desastrosa invasión de Irak, promotor de una interpretación simplista del extremismo islamita como el principal desafío a la seguridad mundial y una figura que ha sido acusada de entrelazar sus propios intereses económicos con su activismo político, (...) es la persona perfecta para la nueva era de Trump por su historial controvertido en Medio Oriente”.

Egipto y Qatar aplauden esfuerzos para la paz

Países de población árabe y musulmana, incluyendo los mediadores Egipto y Qatar, aplaudieron los “esfuerzos sinceros para alcanzar la paz” tras casi dos años de una devastadora ofensiva de las FDI. Qatar indicó que algunos de los puntos necesitan “aclaración” y “negociación” antes de recibir “luz verde” de Hamas, pero enfatizó que espera que todas las partes “vean el plan de manera constructiva y aprovechen la oportunidad para poner fin a las hostilidades”, reportó el medio Al Jazeera.

El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, manifestó que la retirada de las tropas israelíes plantea dudas. También señaló que la administración para Gaza que se menciona “no concierne a Israel”. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aplaudió el anuncio e instó a “todas las partes” a comprometerse con el plan de Trump.

Buques de Tel Aviv asedian a las embarcaciones; respétenla: México

Reuters y Sputnik

Tel Aviv. El ejército de Israel se aprestaba hoy a “tomar el control” de la Flotilla Global Sumud, luego que las más de 50 embarcaciones que integran la misión que busca romper el bloqueo impuesto por Tel Aviv a la franja de Gaza ingresaron ayer a la zona marítima que Tel Aviv considera de “riesgo “ e “intercepción”.

La emisora pública Kan, citada por el medio catarí Al Jazeera, informó que las fuerzas israelíes se preparaban para “tomar el control” de la flotilla con comandos navales y buques de guerra.