Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 29

Buenos Aires. El presidente ultraderechista, Javier Milei, quien será recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca, autorizó ayer a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el ingreso de tropas estadunidenses entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre a realizar ejercicios militares.

El decreto presidencial, que se presentó sin autorización del Congreso, como lo informó an-tier La Jornada (https://shorturl.at/iBJOc), plantea el despliegue de tropas de Washington en dos bases navales de la provincia de Buenos Aires y en una tercera en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.

“Se autoriza el ingreso de medios y personal de las fuerzas armadas de Estados Unidos para la participación en el ejercicio Tridente, a llevarse a cabo en territorio argentino”, señaló el decreto 697 publicado en el Boletín Oficial.

Las maniobras marítimas y terrestres se llevarán a cabo en tres de las seis bases navales que la armada tiene en el país: la de Mar del Plata y Puerto Belgrano, ambas en el distrito bonaerense, y la de Ushuaia, en la Patagonia.