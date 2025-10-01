Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 29
Santo Domingo. Venezuela, Nicaragua y Cuba fueron excluidos de nuevo de la lista de países invitados a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar la primera semana de diciembre en República Dominicana, informó ayer el país organizador.
Los tres países fueron marginados de la edición de Los Ángeles en 2022, al ser señalados de regímenes dictatoriales.
Santo Domingo, que asumió en 2023 la presidencia pro tempore de la citada cumbre, explicó que la decisión “responde a un criterio estrictamente multilateral” en un contexto de “polarización política” y a fin de priorizar el éxito del encuentro.
“Favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”, indicó un comunicado oficial del gobierno de la nación caribeña.
“La no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela –que, por diversas razones, han decidido no formar parte de la Organización de Estados Americanos y que tampoco participaron en la pasada edición de la cumbre– constituye la decisión en pro del positivo desarrollo del foro”, argumentó.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió en la red social X que una cumbre “construida sobre la exclusión y coerción está condenada al fracaso”.
El jefe de la diplomacia cubana expresó: “preocupación y rechazo a (la) decisión impuesta por gobierno de Estados Unidos a República Dominicana” de excluir a las tres naciones.
Las autoridades dominicanas aclararon a la opinión pública que mantienen una relación bilateral de “características propias” con cada uno de estos países: ininterrumpida con Cuba y “cordial” con Nicaragua, mientras con Venezuela el trato diplomático quedó suspendido tras la denuncia, sin pruebas, de fraude en las pasadas elecciones presidenciales en la nación bolivariana.
La Cumbre de las Américas es una reunión que se realiza, idealmente, cada dos años. A ella asisten los mandatarios de los países de la región para debatir sobre política y adoptar medidas para hacer frente común a los desafíos futuros.
Aunque está enfocada en gobiernos, las empresas tienen en paralelo su propio foro que es la Cumbre Empresarial de las Américas.