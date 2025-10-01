Afp y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 29

Santo Domingo. Venezuela, Nicaragua y Cuba fueron excluidos de nuevo de la lista de países invitados a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar la primera semana de diciembre en República Dominicana, informó ayer el país organizador.

Los tres países fueron marginados de la edición de Los Ángeles en 2022, al ser señalados de regímenes dictatoriales.

Santo Domingo, que asumió en 2023 la presidencia pro tempore de la citada cumbre, explicó que la decisión “responde a un criterio estrictamente multilateral” en un contexto de “polarización política” y a fin de priorizar el éxito del encuentro.

“Favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”, indicó un comunicado oficial del gobierno de la nación caribeña.

“La no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela –que, por diversas razones, han decidido no formar parte de la Organización de Estados Americanos y que tampoco participaron en la pasada edición de la cumbre– constituye la decisión en pro del positivo desarrollo del foro”, argumentó.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió en la red social X que una cumbre “construida sobre la exclusión y coerción está condenada al fracaso”.