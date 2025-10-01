Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 28

Washington. El secretario de Guerra estadunidense, Pete Hegseth, arremetió ayer contra los “generales gordos” y las iniciativas de diversidad que, según él, condujeron a décadas de decadencia en el ejército, y dijo, en una inusual reunión de comandantes, que todo militar que no apoye su agenda debería dimitir.

“Líderes políticos insensatos e imprudentes marcaron el rumbo equivocado y perdimos nuestro camino. Nos convertimos en el ‘Departamento Woke’, Pero ya no más”, sostuvo Hegseth al inaugurar el evento en Quantico, Virginia.

Dirigiéndose a una sala repleta de los principales generales y almirantes de Estados Unidos, convocados desde todo el mundo sin explicación alguna la semana pasada, el jefe del Pentágono defendió el despido de connotados oficiales, como el general de más alto rango, que era negro, y el principal almirante, que era mujer. Expuso que formaban parte de una cultura desestructurada.

Prometió cambios radicales en la forma en que se gestionan las quejas por discriminación y se investigan las acusaciones de irregularidades en el Pentágono, al afirmar que el sistema actual hace que los altos mandos caminen sobre “cáscaras de huevo”.

“Si las palabras que estoy pronunciando hoy hacen que sus corazones se hundan, entonces deberían hacer lo honorable y dimitir”, señaló. “Sé que la inmensa mayoría de ustedes siente lo contrario. Estas palabras les llenan el corazón”.

El también ex presentador de la conservadora cadena televisiva Fox News criticó el aspecto de las tropas con sobrepeso: “es completamente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono”.

Advirtió que todas las pruebas de aptitud física se ajustarán únicamente a parámetros masculinos, y subrayó la importancia de las normas de aseo personal. “Se acabó la era del aspecto poco profesional. Se acabaron los barbudos”, comentó ante una audiencia sentada en silencio.