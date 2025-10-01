▲ Altos mandos militares estadunidenses, que llegaron desde todas partes del mundo a la reunión sin precedente con su comandante en jefe, atienden el discurso del presidente Donald Trump en la base del Cuerpo de Marines de Quantico, Florida. Foto Ap

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 28

Nueva York y Washington. El comandante en jefe Donald Trump declaró que su país enfrenta “una invasión desde dentro” y recomendó usar ciudades estadunidenses como “campos de entrenamiento” para los militares, mientras que la Casa Blanca emitió un comunicado para informar que el presidente estará enviando tropas para aplastar a la “izquierda radical terrorista” en la ciudad de Portland, Oregon.

Unos 800 generales y almirantes –la cúpula uniformada de la mayor potencia armada del mundo– fueron convocados de alrededor del mundo sin explicación a la base de marines en Quantico, Virginia, donde, entre otras cosas, escucharon a su mando supremo: “Estamos bajo una invasión desde dentro, no diferente a un enemigo extranjero, pero más difícil de muchas maneras, porque no usan uniformes”.

Detalló que el rival interno era parte de la “izquierda radical” en su país, gobernando ciudades peligrosas. “Aquellas que son gobernadas por demócratas de izquierda radical… lo que han hecho en San Francisco, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, son lugares muy inseguros. Eso lo vamos a enderezar una por una, y esto será una parte grande para algunos aquí en esta sala. Esa es una guerra también. Es una guerra desde dentro”.

En enredada ponencia de más de una hora, propuso, en referencia a su despliegue de tropas a ciudades estadunidenses bajo gobiernos demócratas –hasta ahora lo ha hecho en Los Ángeles y Washington y anuncio que seguirán otras– que “deberíamos usar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestros militares… porque vamos a ir a Chicago muy pronto, esa es una gran ciudad con un gobernador incompetente” (el demócrata JB Pritzker, de Illinois).

Trump también anunció que ha emitido una orden para crear “fuerzas de reacción rápida” militares para “frenar disturbios civiles”. Eso, señalan expertos legales, violaría una antigua ley que prohíbe el uso de tropas en seguridad pública en Estados Unidos.

Durante su discurso tipo de campaña electoral, burlándose de sus antecesores y opositores ante la inusual reunión –y tal vez sin precedente– los más altos oficiales uniformados no ofrecieron expresión alguna, manteniendo su disciplina tradicional apolítica. Pero seguramente el mensaje de una “guerra desde adentro” generó preocupación entre jefes de una fuerza militar históricamente dedicada y capacitada para enfrentar a los enemigos externos del país y que no incluyen a sus conciudadanos como “enemigos”.

Al mismo tiempo, después de su anuncio el sábado pasado de que había girado instrucciones para el envío de tropas a Portland, Oregon, y autorizando lo que llamó “fuerza plena” si es necesaria, la Casa Blanca difundió un boletín de prensa ayer con el encabezado: “El presidente Trump despliega recursos federales para aplastar el terrorismo violento de la izquierda radical en Portland”, y añadió, que “el reino de terror de la izquierda radical en esa ciudad se acaba ahora”.