▲ Una ceiba de 800 años de edad, árbol considerado sagrado y guardián del pueblo de Solferino, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, se secó a consecuencia de una plaga de hongos que lo carcomió durante sus últimos años, informó Gilberto García Canul, representante del grupo familiar Árbol Sagrado de los Mayas. Señaló que las ramas, de más de un metro de diámetro, comenzaron a desprenderse, representando un riesgo para las casas y familias aledañas, por lo que personal de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y el gobierno de Lázaro Cárdenas trabajan en conjunto para atender la situación. “Al árbol, también conocido como yaxché, nos tocó cuidarlo en su último momento. Pedimos que tenga un tratamiento técnico, seguro y con dignidad, porque, incluso muerto seguirá siendo el que da identidad a Solferino”, expresó el representante del grupo familiar, propietario del predio donde se encuentra la ceiba. Foto de Gilberto García Canul, con información de Patricia Vázquez, corresponsal