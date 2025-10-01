Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 34

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó ayer criterios que mantuvo la integración del pleno anterior en materia de aborto y contra las llamadas “terapias de conversión” a personas por su orientación sexual.

Por unanimidad de votos, el pleno invalidó la frase “con o sin el conocimiento de la víctima” del artículo 311 bis del Código Penal para el estado de Zacatecas, el cual tipifica el delito de aborto forzado, al considerar que su redacción era ambigua y podía prestarse a sancionar también a la mujer o a la persona gestante, además de quien la obligara a interrumpir un embarazo.

El asunto deriva de la acción de inconstitucionalidad 189/2024, que fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y representa la primera vez que la nueva integración del pleno discute un tema relacionado con el aborto.

Si bien no se resolvió nada de fondo, el debate evidenció los criterios de los nuevos ministros en favor de mantener vigente este derecho.

“La posibilidad de decidir, además, implica no sólo que una mujer o persona gestante opte por continuar o interrumpir un embarazo de manera voluntaria, sino que también exige que se le proteja frente a cualquier forma de coerción o imposición que vulnere esta decisión”, dijo el ministro Arístides Guerrero García.

La ministra ponente, Yasmín Esquivel Mossa, manifestó que dicha porción viola los principios de seguridad jurídica y taxatividad penal al ser ambigua e imprecisa, generando incertidumbre sobre quién puede considerarse víctima.