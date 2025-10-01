Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 34

Veracruz, Ver., Una madre subió al estrado donde la gobernadora Rocío Nahle García encabezaba un acto oficial en el municipio de Minatitlán; le mostró una cartulina y enseguida se tiró al suelo en demanda de justicia para su hija menor que sufrió abuso sexual en la Secundaria Técnica Industrial (ESTI) 88, en dicha demarcación.

La mujer, identificada como Macaria Cruz López, gritaba: “¡pido justicia para mi hija!”, al tiempo que sostenía el expediente sobre el caso y una cartulina en la que se leía “Ayuda gobernadora ESTI 88”.

Macaria cruzó algunas palabras con la mandataria morenista para enseguida lanzarse al piso, al cual, de rodillas golpea con un puño, grita y llora, según se observa en videos de redes sociales.

Nahle García la levanta, la escucha y su comitiva la rodea. Después le dan un lugar junto a los invitados, al tiempo que se escuchan gritos de: “¡gobernadora, gobernadora!”