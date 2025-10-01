Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 34

Campeche, Camp., La gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció la expropiación de cuatro predios de propiedad particular en el fraccionamiento Miramar, con una superficie total de ocho hectáreas, para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos; uno de ellos pertenece a Yolanda Cárdenas Montero, madre de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito; dos son de Juan José Salazar Ferrer , empresario constructor estrechamente vinculado con el también dirigente nacional del PRI.

La Secretaría de Gobierno emitió el dictamen técnico-jurídico el pasado 26 de septiembre, a través del cual concluyó que se encuentra plenamente justificada la “causa de utilidad pública” para la construcción de la Universidad de la Salud Rosario Castellanos.

Los interesados tendrán cinco días hábiles, a partir de la notificación o de la segunda publicación de la declaratoria en el Periódico Oficial del Estado, para manifestar ante la autoridad lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes.