Se destinarán a construcción de universidad
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 34
Campeche, Camp., La gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció la expropiación de cuatro predios de propiedad particular en el fraccionamiento Miramar, con una superficie total de ocho hectáreas, para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos; uno de ellos pertenece a Yolanda Cárdenas Montero, madre de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito; dos son de Juan José Salazar Ferrer , empresario constructor estrechamente vinculado con el también dirigente nacional del PRI.
La Secretaría de Gobierno emitió el dictamen técnico-jurídico el pasado 26 de septiembre, a través del cual concluyó que se encuentra plenamente justificada la “causa de utilidad pública” para la construcción de la Universidad de la Salud Rosario Castellanos.
Los interesados tendrán cinco días hábiles, a partir de la notificación o de la segunda publicación de la declaratoria en el Periódico Oficial del Estado, para manifestar ante la autoridad lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes.
La Ley de Expropiación en Campeche fue reformada el 3 de septiembre anterior, pese a la oposición de diputados de Movimiento Ciudadano y del PRI, que consideraron arbitraria dicha medida, pues argumentaron que deja en la indefensión al ciudadano al concederle sólo cinco días para presentar sus alegatos, prolongar 10 años el plazo para la indemnización que corresponda y dejar en manos del gobierno la valuación del predio.
Pese a que la administración estatal negó que esta reforma a la ley sea utilizada en perjuicio de los ciudadanos, su primera aplicación tiene como objetivo un fraccionamiento privado, el Miramar en la avenida Resurgimiento.
Los terrenos que se van a expropiar pertenecen a Cárdenas Montero, madre de Alito, dos a Salazar Ferrer, a quien de acuerdo con versiones de la propia Sansores se considera prestanombre del líder nacional del tricolor.
Un cuarto predio corresponde a Gabriela Castilla Azar y a Rafael Arturo Castilla Azar; éste último es el actual titular de la coordinación general de la oficina de la mandataria estatal.