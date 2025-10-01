▲ Aspecto de la contaminación en el río Atoyac, en Puebla, a consecuencia de las descargas clandestinas, industriales y domiciliarias. Foto Ulises Raziel Juárez Guarneros

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 33

Puebla, Pue., El diagnóstico para el saneamiento del río Atoyac reveló que recibe 2 mil 359 descargas de aguas residuales directas, entre domiciliarias, clandestinas e industriales, en su trayecto por 48 municipios de Tlaxcala y 22 de Puebla, informó Alejandro Isauro Martínez Orozco, comisionado nacional para el saneamiento del cauce.

En conferencia encabezada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, explicó que el análisis cuenta con evidencia fotográfica y georreferenciación por GPS, para su mejor identificación.

Señaló que el trabajo de rastreo se realizó en colaboración con dependencias como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y la Comisión Estatal del Río Atoyac.

El funcionario federal refirió que se realiza un estudio detallado para identificar los problemas de contaminación y, para ello el Río Atoyac se dividió en cinco tramos, para crear un plan de rescate puntual por zona.

Destacó que sólo en el primer segmento, que abarca cuatro municipios (Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Salvador El Verde y San Felipe Teotlalcingo, en territorio poblano), se encontraron 566 descargas de diferentes tipos, incluyendo clandestinas, industriales y domiciliarias.

Martínez Orozco resaltó que en esta parte se tienen 109 concesiones de agua superficial, 137 de subterránea y 26 permisos de descarga, además de 269 tiraderos de basura y cascajo en las riberas, un estimado de 9 mil 882 hectáreas deforestadas detectadas con Conafor y 230 sitios de invasión a zona federal.

Como parte del diagnóstico, puntualizó que también se identificaron 10 plantas de tratamiento, de las cuales siete operan en malas condiciones y tres están fuera de servicio.