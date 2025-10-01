▲ Un efectivo de la Defensa lleva a cabo labores de apoyo en un negocio afectado por las inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México. Foto La Jornada

René Ramón

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 32

Nezahualcóyotl, Mex., “Nadie se va quedar desamparado”, fue el mensaje que ayer envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los damnificados de Nezahualcóyotl, luego de encabezar la mesa de trabajo por la contingencia sanitaria tras la tormenta del sábado anterior, la cual afectó a más de 8 mil familias por el colapso del colector Villada.

La mandataria se reunió con la gobernadora mexiquense Delfina Gómez; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, y el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, entre otras autoridades.

En la junta, realizada en la secundaria Valentín Gómez Farías, Sheinbaum Pardo habló de los avances para superar el problema.

Dijo que empezaron a bajar los niveles de las aguas residuales concentradas en el punto más crítico e inició el primero de dos censos, para apoyar a los afectados. “Muy pronto (se darán los apoyos), nadie se va a quedar desamparado”, sostuvo la jefa del Ejecutivo.

Aseguró que esta semana se entregaría un primer estímulo a quienes ya fueron inscritos, y a partir de la evaluación de riesgos se dará una segunda ayuda. “Se están levantando los censos de todas las familias que fueron afectadas. Se tendrá el primer apoyo esta misma semana”.

Añadió que se han registrado aguaceros atípicos. “Llovió lo que nunca en muchos años”.

Sobre el colector Villada, expuso que se ha detectado que tiene “contrapendiente”, por lo cual anunció una obra para este mismo año. “Se trata de evitar nuevas inundaciones”, indicó tras afirmar que su visita, es, precisamente, para apoyar a la gente.

Al retirarse de la colonia Ampliación Vicente Villada, algunos vecinos que se enteraron de su presencia le aplaudieron y la abrazaron.

“¡Arriba la Presidenta!”, se escuchó entre los presentes. Otros le dieron bendiciones en su retorno a la capital del país.

La mesa de trabajo se efectuó en el plantel ubicado a la orilla de la denominada zona cero, donde a pesar de que los niveles de agua se redujeron en el cruce de las avenidas Pantitlán y Vicente Villada, aún hay viviendas anegadas, cuyos propietarios esperaban el apoyo de las brigadas.