Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 9

Nashville., Nicole Kidman solicitó el divorcio de Keith Urban después de 19 años de matrimonio, poniendo fin de manera sorprendente a una larga y aparentemente exitosa unión que reunió a dos artistas de los mundos del cine y la música.

La actriz ganadora del Oscar presentó ayer una petición para terminar el matrimonio en un tribunal de Nashville. Los documentos indican que la pareja ha experimentado “dificultades matrimoniales y diferencias irreconciliables”.

Los documentos incluyen un plan de disolución matrimonial y de cuidado infantil acordado por la pareja y presentado para la aprobación de un juez.

El plan solicita que Kidman tenga la custodia principal de las dos hijas de la pareja, de 17 y 14 años, teniéndolas durante 306 días al año, mientras que Urban las tendrá los otros 59.