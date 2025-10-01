Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 9
Nashville., Nicole Kidman solicitó el divorcio de Keith Urban después de 19 años de matrimonio, poniendo fin de manera sorprendente a una larga y aparentemente exitosa unión que reunió a dos artistas de los mundos del cine y la música.
La actriz ganadora del Oscar presentó ayer una petición para terminar el matrimonio en un tribunal de Nashville. Los documentos indican que la pareja ha experimentado “dificultades matrimoniales y diferencias irreconciliables”.
Los documentos incluyen un plan de disolución matrimonial y de cuidado infantil acordado por la pareja y presentado para la aprobación de un juez.
El plan solicita que Kidman tenga la custodia principal de las dos hijas de la pareja, de 17 y 14 años, teniéndolas durante 306 días al año, mientras que Urban las tendrá los otros 59.
La solicitud indica que cada padre gana más de 100 mil dólares al mes y ninguno necesitará apoyo para el cuidado de los hijos o conyugal.
El plan de disolución matrimonial establece una división aproximadamente equitativa de los bienes conjuntos, cada uno conservará todos los activos que están a su nombre, incluidos los derechos de autor y regalías por su trabajo artístico.
Los acuerdos detallados sugieren que el divorcio había estado en proceso durante más de un mes, al menos. Urban firmó el plan de crianza el 29 de agosto, Kidman el 6 de septiembre.