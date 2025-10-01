Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 9

París. “La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda”, proclama Brigitte Bardot en el prólogo del libro titulado Mon BBcédaire, en el que da su opinión, a menudo incisiva, sobre el mundo mediante definiciones escritas a mano.

En Mon BBcédaire, un juego de palabras entre el término abecedario y las siglas de la famosa actriz, Bardot escribe algunas líneas, con su propia escritura, sobre palabras escogidas y nombres de lugares o personalidades que ha conocido.

Según la editorial Fayard, que publica el libro, se trata de “una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia”.

De la A de abandono a la Z de zoológico, Bardot, de 91 años, desgrana conceptos y nombres que la han marcado.

La actriz proclama su amor por Jean-Paul Belmondo, un “tipo formidable, actor genial, gracioso y valiente”, pero opina que Alain Delon “lleva en sí lo mejor y lo peor”. De Marcello Mastroianni afirma que, aunque “encantador”, era “un buen actor sin genio ni una auténtica personalidad inolvidable”.