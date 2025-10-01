▲ La pieza más deslumbrante de la exhibición es la flexible serpiente que la actriz mexicana comisionó en 1968 a los joyeros. Foto cortesía del museo y tomada de X

Cecilia Treviño

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 7

Las joyas de la corona británica prestadas por el Rey Carlos III, los espectaculares collares diseñados para los maharajás, las icónicas panteras de la Casa Cartier y la inmensa colección de tiaras no logran eclipsar la pieza más deslumbrante de la exhibición: la flexible serpiente que María Félix comisionó en 1968 a los distinguidos joyeros.

La serpiente, colocada al centro de su propia sala para mostrar su grandeza, dejó boquiabiertos a los miles de espectadores que acudieron al Museo Victoria & Albert para admirar más de 350 obras que se exponen por primera vez en 30 años.

El museo, que ha vendido totalmente sus entradas todos los días desde su inauguración hasta su cierre el 18 de noviembre, imita por su concurrencia la experiencia de hacer fila para ver a la Mona Lisa. Por eso se agradeció aún más el gran espacio concedido a la joya que perteneciera a La Doña y que ahora forma parte de la colección de los joyeros franceses.

Una joya cobra vida es el título de la ficha explicativa del collar que se considera una de las piezas más extraordinarias de las joyas inspiradas en animales que forman parte de los tesoros de Cartier.

“Audaz y atrevida” como su dueña, la joya encapsula la habilidad de la Casa Cartier de combinar originalidad artística con una gran destreza técnica que permitió reproducir el sinuoso movimiento del reptil, creando con platino una compleja estructura articulada de tal forma que pudiera enredarse en el cuello, tal como lo solicitó la legendaria actriz.

Casi 2 mil quinientos diamantes fueron incrustados por los expertos de Cartier, que incluyeron en la parte posterior de la serpiente piezas esmaltadas en colores verde y rojo para representar los colores de la bandera a petición de María Félix, dando así el mejor ejemplo de la colaboración que tenía Cartier con sus clientes.

Hay quienes aseguran que La Doña llevó en una pecera una víbora para dar ejemplo del movimiento y otros que dicen que mostró una pulsera que llevaba enrollada en la muñeca y que les dijo “así de fácil”, pero de fácil nada. La casa considera que esta pieza de gran complejidad requirió miles de horas del trabajo de grandes expertos.