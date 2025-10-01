Economía
Trump anuncia recortes en precios de medicamentos
▲ Pfizer acordó reducir los costos de sus medicamentos, anunció el presidente Donald Trump, al tiempo que prometió que se lograrán acuerdos similares con otras grandes farmacéuticas. Pfizer apuntó que “la gran mayoría” de los medicamentos se venderán con descuentos de 50 a 85 por ciento y se comprometió a “invertir 70 mil millones de dólares para repatriar” fábricas a Estados Unidos.Foto Afp
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 26
