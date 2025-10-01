Afp, Ap y Europa Press

Washington. Estados Unidos entró en parálisis presupuestaria a partir del primer segundo de este 1º de octubre tras el fracaso de una última votación en el Senado para evitarla. Las diferencias entre demócratas y republicanos resultan en el primer cierre del gobierno en casi siete años

La Casa Blanca envió en las últimas horas del martes una circular a las agencias gubernamentales con la orden de “implementar sus planes para un cierre ordenado”, ante la falta de acuerdo en el Congreso. Estados Unidos se enfrentará así a un cierre administrativo del gobierno, conocido como shutdown, que paralizará la mayoría de los servicios federales desde hoy.

Pese a las frenéticas negociaciones, no hubo acuerdo entre demócratas y republicanos para financiar al gobierno más allá del martes, día que marcó el fin del año fiscal. La última votación se saldó con 55 votos a favor y 45 en contra de una ley de financiamiento provisional. Aunque los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, el reglamento del Senado establece que un texto presupuestario debe ser aprobado por 60 de 100 votos, lo que requiere siete votos demócratas. Los republicanos a su vez rechazaron antes otra propuesta demócrata, indicó la agencia de noticias Bloomberg.