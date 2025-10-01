Economía
Sabadell: oferta de BBVA, "infravalorada"
Sabadell: oferta de BBVA, “infravalorada”
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 25

El consejo de Administración de Sabadell rechazó por segunda ocasión en el mes una oferta pública de adquisición (OPA) por parte de BBVA, uno de los intermediarios financieros más grandes en España y el de mayor presencia en México. La nueva propuesta realizada “continúa infravalorando a Banco Sabadell como entidad independiente y sus perspectivas de futuro”, indicó la institución en un comunicado tras una reunión el martes. A inicios de mes, Sabadell rechazó una oferta de BBVA por 14 mil 800 millones de euros, a la que calificó de insuficiente y poco atractiva para los accionistas. En 2020, la entidad española hizo un primer intento, lo que supondría uno de los movimientos de mayor relevancia en el sistema bancario ibérico, pero no llegaron a un acuerdo. Más información en: https://t.ly/e5nW.

