Nu busca operar en Estados Unidos
 
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 25

Nubank, la firma financiera brasileña totalmente digital, anunció que solicitó en Estados Unidos su licencia para operar como banco. De ser aprobada, sería el cuarto país en el que tenga presencia con más de 120 millones de usuarios. La institución comenzó en Brasil y continuó en México y Colombia. De obtener el visto bueno de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), podrá ofrecer cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales en ese país, indicó Nu en un comunicado. Más información en: https://t.ly/pxL-2.

