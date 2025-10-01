Economía
Economía cancela 171 permisos Immex
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 25

La Secretaría de Economía canceló los permisos de 171 empresas que operaban bajo el esquema del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) porque las unidades económicas no presentaron el reporte anual del ejercicio fiscal de 2024. Este documento debe contener el total de ventas y de exportaciones y debe presentarse a más tardar el último día hábil de mayo del año que corresponda. El programa Immex ha sido señalado porque algunos contribuyentes les dan mal uso y con él reducen su carga tributaria. A través del Diario Oficial de la Federación, la dependencia exhibió a las compañías con permisos cancelados, entre las que se encuentran algunas de los sectores plásticos, cartón, aluminio, muebles, agroindustria, salud y textiles, entre otros. Más información en: https://t.ly/j7DWO

