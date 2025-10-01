Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 25
La Secretaría de Economía canceló los permisos de 171 empresas que operaban bajo el esquema del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) porque las unidades económicas no presentaron el reporte anual del ejercicio fiscal de 2024. Este documento debe contener el total de ventas y de exportaciones y debe presentarse a más tardar el último día hábil de mayo del año que corresponda. El programa Immex ha sido señalado porque algunos contribuyentes les dan mal uso y con él reducen su carga tributaria. A través del Diario Oficial de la Federación, la dependencia exhibió a las compañías con permisos cancelados, entre las que se encuentran algunas de los sectores plásticos, cartón, aluminio, muebles, agroindustria, salud y textiles, entre otros. Más información en: https://t.ly/j7DWO