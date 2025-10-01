Braulio Carbajal

Miércoles 1º de octubre de 2025

Las conversaciones comerciales de Estados Unidos con Canadá y México serán probablemente bilaterales en el futuro, más que trilaterales, indicó el martes el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, lo que señala un cambio fundamental en el enfoque del gobierno de Donald Trump al embarcarse en la renegociación del T-MEC.

En contraparte, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), respondió este martes a las declaraciones del funcionario estadunidense y sostuvo que la negociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá será trilateral, pero también tendrá un alto contenido bilateral, toda vez que cada uno de los países tiene intereses diferentes.

“Siempre tienen un esquema alto bilateral (las negociaciones del T-MEC) por razón natural. Es decir, hay muchos temas, por ejemplo: nosotros somos los exportadores principales de jitomate y, en cambio, Canadá su venta al exterior más importante es la madera (…) resulta inevitable el alto contenido bilateral”, explicó a medios.

Otro ejemplo, destacó el secretario de Economía, es que México exporta 90 mil toneladas de aluminio, mientras Canadá es el principal productor de ese material, lo que significa que las negociaciones deben ser diferentes.

“Hay muchos temas bilaterales de nuestra parte, no sólo con Estados Unidos, también con Canadá. Con ellos por ejemplo tenemos muchas cuestiones respecto a minas. Pero también hay otros aspectos que son trilaterales como la solución de controversias. Probablemente a eso se refiere el representante Comercial de Estados Unidos”, apuntó.