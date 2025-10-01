▲ El IPC de la Bolsa acumuló una ganancia nominal de 27.06 por ciento al cierre del tercer trimestre, la más alta en 16 años. Foto Roberto García Ortiz

Clara Zepeda y Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 25

El mercado accionario mexicano concluyó septiembre de 2025 no sólo con niveles históricos, sino también con su mejor noveno mes para un año desde 2005, gracias a que el inversionista global continuó favoreciendo al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) como referente emergente.

De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el principal índice accionario mexicano tuvo un septiembre récord, al concluirlo en un nivel sin precedente para sus 47 años, en 62 mil 915.57 puntos, lo que representó un rendimiento de 7.16 por ciento mensual, su mejor ganancia en un noveno mes de año desde 2005, cuando firmó un avance de 13.2 por ciento. En dólares, el IPC rentó 9 por ciento.

El IPC de la BMV acumuló una ganancia nominal de 27.06 por ciento al cierre del tercer trimestre de 2025, beneficios no vistos desde hace 16 años, cuando sumó un alza de 30.62 por ciento durante los primeros nueve meses de ese año.

El área de análisis de Monex destacó que la visión global sobre los mercados emergentes, principalmente en México, se mantiene pese a recientes cifras que marcan de nuevo señales de una menor actividad económica local.

Por su parte, el peso mexicano concluyó septiembre en 18.3147 unidades por dólar, su mejor nivel desde el 23 de julio del año pasado (18.1690), lo que representó una ganancia en el mes de 1.86 por ciento frente a su similar estadunidense, su mejor noveno mes desde 2018 (2.1 por ciento); y acumuló una apreciación en lo que va de 2025 de 12.3 por ciento.

Lo anterior estuvo de la mano de la debilidad mundial del dólar, que según el índice DXY, que mide el comportamiento de la moneda estadunidense frente a una canasta de seis divisas internacionales, retrocedió 0.26 por ciento en un mes, para cerrar septiembre en 97.50 puntos.