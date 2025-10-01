El índice accionario, con nivel récord en su historia con 62 mil 915.57 puntos
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 25
El mercado accionario mexicano concluyó septiembre de 2025 no sólo con niveles históricos, sino también con su mejor noveno mes para un año desde 2005, gracias a que el inversionista global continuó favoreciendo al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) como referente emergente.
De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el principal índice accionario mexicano tuvo un septiembre récord, al concluirlo en un nivel sin precedente para sus 47 años, en 62 mil 915.57 puntos, lo que representó un rendimiento de 7.16 por ciento mensual, su mejor ganancia en un noveno mes de año desde 2005, cuando firmó un avance de 13.2 por ciento. En dólares, el IPC rentó 9 por ciento.
El IPC de la BMV acumuló una ganancia nominal de 27.06 por ciento al cierre del tercer trimestre de 2025, beneficios no vistos desde hace 16 años, cuando sumó un alza de 30.62 por ciento durante los primeros nueve meses de ese año.
El área de análisis de Monex destacó que la visión global sobre los mercados emergentes, principalmente en México, se mantiene pese a recientes cifras que marcan de nuevo señales de una menor actividad económica local.
Por su parte, el peso mexicano concluyó septiembre en 18.3147 unidades por dólar, su mejor nivel desde el 23 de julio del año pasado (18.1690), lo que representó una ganancia en el mes de 1.86 por ciento frente a su similar estadunidense, su mejor noveno mes desde 2018 (2.1 por ciento); y acumuló una apreciación en lo que va de 2025 de 12.3 por ciento.
Lo anterior estuvo de la mano de la debilidad mundial del dólar, que según el índice DXY, que mide el comportamiento de la moneda estadunidense frente a una canasta de seis divisas internacionales, retrocedió 0.26 por ciento en un mes, para cerrar septiembre en 97.50 puntos.
WS en máximos
La incertidumbre que genera la guerra y el cierre de la administración en Estados Unidos dio impulso al oro. El activo refugio por excelencia amplió sus récords, más cerca ya de los 3 mil 900 dólares la onza. En septiembre, el metal ganó 10.5 por ciento; mientras en el acumulado anual gana 45 por ciento y se encamina a registrar sus mejores 12 meses desde hace 46 años.
Por su parte, Wall Street firmó su mejor septiembre en 15 años. El S&P 500 cerró con una ganancia este martes de 0.41 por ciento, a 6 mil 688.44 puntos; es decir, el índice que alberga las 500 empresas más grandes del mercado en Estados Unidos ganó 3.5 por ciento el mes pasado, el mejor desde 2010, ya que desafió la estacionalidad negativa de ese periodo, debido a las acciones tecnológicas y al optimismo por el regreso de la política monetaria expansiva (bajas tasas) de la Reserva Federal (Fed) estadunidense; toda vez que retomó los máximos, y elevó su rendimiento acumulado en 2025 a 13.7 por ciento.
El Nasdaq, por su parte, se ubicó en 22 mil 660.01 puntos, con un avance de 7.5 por ciento en septiembre y 25 por ciento en lo que va del año.
El peso mueve 153 mil millones de dólares cada día
La Encuesta trienal de bancos centrales sobre mercados de divisas y derivados no estandarizados, realizada por el Banco de Pagos Internacionales y recuperada por el Banco de México, reveló que el peso mexicano es la decimocuarta moneda de mayor operación en el mundo, lo que marca una escalada de dos posiciones frente al lugar 16 reportado en 2022.