Investigación antidumping a 2 productos asiáticos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 24

El gobierno mexicano inició una investigación antidumping (práctica comercial desleal que consiste en vender productos por debajo de su verdadero valor) sobre las importaciones de lonas de policloruro de vinilo con refuerzo textil originarias de China, independientemente del país de procedencia, y contra las importaciones de cables de acero procedentes de Malasia y de Vietnam, de acuerdo con lo informado en el en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso de China, el decreto explica que el 30 de abril Membranas Plásticas Internacionales presentó la solicitud de inicio de investigación por prácticas desleales de comercio internacional sobre las importaciones de lonas de policloruro de vinilo. En el caso de los cables, Deacero presentó la misma solicitud sobre las importaciones de cables de acero originarias de Malasia y Vietnam, independientemente del país de procedencia.

