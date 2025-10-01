Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 24
A Estados Unidos no le interesa el desarrollo de terceros países, sino imponer su agenda geopolítica en sectores estratégicos como el de los semiconductores, indicó la embajada de China en México, la declaración se emitió en respuesta a las afirmaciones de Mark Johnson, encargado de negocios de la representación diplomática de EU, quien durante el foro de Semiconductores México-Estados Unidos afirmó que Washington “no tolerará la dependencia de tecnologías críticas de China” y que México debía jugar un papel clave en esa estrategia.
En un comunicado, la embajada china manifestó su “enérgica insatisfacción y firme oposición” a lo que calificó como una retórica descarada que busca imponer la competencia geopolítica sobre terceros países. “Lo que llaman ‘no tolerar la dependencia’ no es más que levantar barreras comerciales, lanzar amenazas y practicar el matonismo económico”.
Según el documento, la postura de Estados Unidos no está motivada por un genuino interés en fortalecer la industria mexicana, sino por la intención de utilizar al país como un instrumento en la reconfiguración de cadenas de suministro. “En realidad, la parte estadunidense teme a la competencia justa y se niega a la cooperación de beneficio mutuo”.
La representación diplomática añadió que Washington recurre de manera sistemática a tácticas de intimidación cada vez que detecta avances de otros países en sectores estratégicos, con el fin de preservar su posición monopólica en la economía global. Estas prácticas, advirtió, afectan no sólo al orden económico y comercial internacional, sino también a los intereses del Sur Global, incluido México, y terminan erosionando la propia credibilidad estadunidense.