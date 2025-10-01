▲ El gobierno chino reiteró su compromiso con una globalización económica inclusiva. En la imagen, contenedores son cargados en un tren en Zhengzhou, China, con destino a Alemania. Foto Xinhua

Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 24

A Estados Unidos no le interesa el desarrollo de terceros países, sino imponer su agenda geopolítica en sectores estratégicos como el de los semiconductores, indicó la embajada de China en México, la declaración se emitió en respuesta a las afirmaciones de Mark Johnson, encargado de negocios de la representación diplomática de EU, quien durante el foro de Semiconductores México-Estados Unidos afirmó que Washington “no tolerará la dependencia de tecnologías críticas de China” y que México debía jugar un papel clave en esa estrategia.

En un comunicado, la embajada china manifestó su “enérgica insatisfacción y firme oposición” a lo que calificó como una retórica descarada que busca imponer la competencia geopolítica sobre terceros países. “Lo que llaman ‘no tolerar la dependencia’ no es más que levantar barreras comerciales, lanzar amenazas y practicar el matonismo económico”.