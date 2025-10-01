H

emos insistido en esta columna en diversas ocasiones sobre múltiples aspectos de la confrontación entre Estados Unidos y China y puntualmente con respecto a la “competencia sistémica” (con sistemas económicos y políticos diferentes) entre las dos principales potencias. Los estudios de la Australian Strategic Policy Institute ( La Jornada, 2/4/25) y el liderazgo actual de las empresas chinas en 57 de 64 “tecnologías críticas” (entre 2003-2007 las empresas estadunidenses lidereaban 60 de 64) son de la mayor relevancia para comprender la extensión y profundidad de la competencia tecnológica de la que estamos siendo testigos.

Una de estas tecnologías se refiere sin lugar a dudas a los semiconductores, que en la actualidad se encuentran en prácticamente todos los bienes y servicios que utilizamos cotidianamente: generación de energía, procesos productivos, telecomunicaciones, medios de transporte y computación en general. Todos ellos requieren de semiconductores –algunos más sencillos, otros de alta tecnología– para su funcionamiento cotidiano.

Hasta hace poco más de un lustro Estados Unidos contaba con el liderazgo indiscutido en toda su cadena global de valor; mediante enormes esfuerzos fiscales y de política industrial –también ante las masivas restricciones de EU en semiconductores de alta tecnología– China ha logrado escalar tecnológicamente en la fabricación masiva de semiconductores sencillos y avanzar significativamente en la sustituciónde importaciones de semiconductores de alta tecnología para lograr su“autosuficiencia”.

A decir de Jensen Huang –director de Nvidia, probablemente la empresa líder global en semiconductores sofisticados– “China está a nanosegundos” de Estados Unidos en la fabricación de chips sofisticados. Desde la perspectiva de Huang, Estados Unidos debiera permitir un “mercado abierto” y la competencia entre las empresas de ambos países.

¿Cuál es la situación en la actualidad al respecto?

Primero. Los semiconductores de alta tecnología no son sólo significativos para actuales procesos tecnológicos, como se mencionó arriba, sino que particularmente para nuevas cadenas globales de valor, por ejemplo vinculadas a la inteligencia artificial (IA). Contar con los semiconductores más sofisticados es de la mayor relevancia para el desarrollo de la IA y la competencia entre sus desarrolladores como lo son Amazon, Google, Apple, Microsoft, la propia Nvidia, Huawei y DeepSeek, entre muchas otras.

Segundo. Proveedores chinos de servicios (por ejemplo en la nube) como Alibaba, Tencent, ByteDance (TikTok) y Baidu, también están realizando significativas inversiones en la investigación y el diseño de semiconductores de alta tecnología, además de Huawei y SMIC. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se registra una importante concentración de masivas iinversiones en su competencia con China: Nvidia compró 4 por ciento de las acciones de Intel por alrededor de 5 mil millones de dólares e informó de inversiones por 100 mil millones de dólares en OpenAI para nuevos centros de datos para la IA. En términos de empleos e inversiones se trata de una de las cadenas de valor más dinámicas a nivel global en las siguientes décadas.