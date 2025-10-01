Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 23
Hasta que no se tenga más certidumbre y más visibilidad en materia comercial, los inversionistas se mantendrán cautelosos para participar en ofertas públicas accionarias en México, estimó María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva).
“Hoy estamos frente a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en los próximos meses. Creo que este momento es importante, porque de ahí se van a definir y se van a vislumbrar muchas de las oportunidades de inversión hacia delante.
“Los inversionistas que participan en este tipo de instrumentos (ofertas accionarias) tienen que tener más certidumbre y más visibilidad de la situación para tomar decisiones de este tipo. No sé sí este último trimestre habrá una oferta, pero está cerca”, explicó Ariza.
En conferencia de prensa, tras el GritoBiva de Firma Car, para celebrar la emisión de una bursatilización de cartera, por 850 millones de pesos, para su expansión, la directora general de la entidad bursátil reconoció que se tiene un reto muy fuerte de empujar la emisión de capitales, pero van a seguir trabajando fuerte, con la nueva regulación, en la que nació las emisiones simplificadas.
Ariza precisó que para echar hacia delante el Plan México se necesita financiamiento; y definitivamente hay mucho capital en México; hay ahorros muy profundos dentro del sistema de ahorro para retiro que deberían y deben de estar siendo invertidos en proyectos mexicanos y en empresas nacionales.
También respecto a la revisión del T-MEC, María de Lourdes Medina Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), señaló que las consultas públicas para mejorar el convocadas por el gobierno federal servirán para mostrar las necesidades que tienen las industrias de menor tamaño.
“Sin lugar a dudas, el hecho de que hoy el gobierno federal abra esta oportunidad y que no sólo sea a través del ‘cuarto de junto’, sino que sea a través de todos y cada uno de nosotros, nos da la gran oportunidad que hemos buscado”, dijo.