Clara Zepeda y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 23

Hasta que no se tenga más certidumbre y más visibilidad en materia comercial, los inversionistas se mantendrán cautelosos para participar en ofertas públicas accionarias en México, estimó María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

“Hoy estamos frente a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en los próximos meses. Creo que este momento es importante, porque de ahí se van a definir y se van a vislumbrar muchas de las oportunidades de inversión hacia delante.

“Los inversionistas que participan en este tipo de instrumentos (ofertas accionarias) tienen que tener más certidumbre y más visibilidad de la situación para tomar decisiones de este tipo. No sé sí este último trimestre habrá una oferta, pero está cerca”, explicó Ariza.

En conferencia de prensa, tras el GritoBiva de Firma Car, para celebrar la emisión de una bursatilización de cartera, por 850 millones de pesos, para su expansión, la directora general de la entidad bursátil reconoció que se tiene un reto muy fuerte de empujar la emisión de capitales, pero van a seguir trabajando fuerte, con la nueva regulación, en la que nació las emisiones simplificadas.