▲ Si Salinas Pliego decidiera pagar los impuestos que debe podría tener descuentos como cualquier ciudadano, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto José Carlo González y Presidencia

Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 23

En una nueva referencia a los adeudos millonarios del empresario Ricardo Salinas Pliego al fisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó: “Las deudas no se politizan, se pagan”.

La mandataria aseguró que el dueño de Grupo Salinas no sólo enfrenta endeudamientos en México, sino también en Estados Unidos. “Debe aquí, allá y acullá. Entonces, quiere politizar este asunto”.

En la mañanera de ayer, Sheinbaum Pardo reveló que aceptó reunirse con los acreedores estadunidenses del propietario de Tv Azteca y adelantó que probablemente los recibirá la próxima semana. Algunos de los fondos que iniciaron un arbitraje internacional contra México pidieron un diálogo con autoridades federales (bit.ly/42i8HvL).

“Debe aquí, debe allá. Ayer recibí una carta, lo puedo decir, es público, de las personas a las que les debe, porque quieren reunirse conmigo”, dijo sobre algunos de los acreedores de una emisión de bonos por 400 millones de dólares que Tv Azteca hizo en 2017. “Sí, nos vamos a reunir con ellos”.

A pregunta sobre la entrevista que Salinas Pliego ofreció hace un par de días a Fox News –cadena estadunidense de línea conservadora–, la mandataria federal sostuvo que el empresario “quiere jugar el papel de víctima cuando no tiene nada que ver con eso”.

Cuestionó el que haya acudido a una compañía de comunicaciones extranjera cuando tiene su propia televisora “que habla todos los días en contra del gobierno. ¿Cómo ahora ir a Estados Unidos, a decir mentiras además? ¡Mentiras!”