Dodgers apalea 10-5 a Cincinnati
Foto
▲ Shohei Ohtani –quien aquí observa el vuelo de una de las dos pelotas que envió a las gradas– fue el alma de los Dodgers. Con un par de jonrones y tres carreras producidas, el astro japonés llevó al equipo angelino a la victoria 10-5 sobre los Rojos de Cincinnati en el primer juego de la serie de comodines de las Grandes Ligas.El dominicano Teoscar Hernández agregó otros dos vuelacercas, además de tres imparables, para adelantar a los locales en la eliminatoria.Foto Ap
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. a39
