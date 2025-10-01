Miércoles 1º de octubre de 2025, p. a12
París. Con Kylian Mbappé y Harry Kane encendidos, tanto el Real Madrid como el Bayern Múnich golearon de visita al Kairat Almaty (5-0) y al Pafos (5-1), respectivamente, en la segunda jornada de la Champions
Por el momento, el conjunto merengue, Bayern e Inter de Milán, que venció 3-0 al Slavia de Praga, lideran la clasificación del certamen con un pleno de seis puntos.
El primer grande en salir a escena fue el Madrid, que tuvo que viajar 6 mil 400 kilómetros hasta Kazajistán, casi hasta la frontera con China, para visitar al Kairat Almaty. La diferencia de nivel fue evidente desde el principio y los máximos ganadores de Champions con 15 títulos, golearon sin dificultades,
Mbappé abrió el camino al convertir un penal en el minuto 26 y luego amplió la cuenta en el 52. El astro francés completó su triplete al 73 con un derechazo desde los linderos del área. Su compatriota Eduardo Camavinga (83) y Brahim Díaz (90+3) cerraron el recital blanco, para que su equipo encadenara su segunda victoria en el certamen y, sobre todo, se recuperara del revés 5-2 sufrido el pasado sábado en el campo del Atlético de Madrid, que también jugó ayer y goleó 5-1 en el Metropolitano al Eintracht Frankfurt, en un partido donde el francés Antoine Griezmann firmó su tanto 200 con el conjunto colchonero, que logró sus primeros puntos en esta Champions.
Si Mbappé acumula ya cinco goles en dos fechas, Harry Kane lleva cuatro, después de marcar un doblete para el Bayern Múnich en Chipre, en su visita al Pafos.
En el caso del Inter, el protagonista en la victoria 3-0 en casa ante el Slavia de Praga fue el argentino Lautaro Martínez con un doblete.
En otros resultados, el Liverpool cayó 1-0 con el Galatasaray, mientras Chelsea derroto 1-0 al Benfica.