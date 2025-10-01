▲ El astro francés, quien dispara ante la marcación de Aleksandr Martynovick (derecha), llegó a cinco anotaciones en la Champions tras el triunfo por 5-0 de los merengues sobre el Kairat Almaty. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. a12

París. Con Kylian Mbappé y Harry Kane encendidos, tanto el Real Madrid como el Bayern Múnich golearon de visita al Kairat Almaty (5-0) y al Pafos (5-1), respectivamente, en la segunda jornada de la Champions

Por el momento, el conjunto merengue, Bayern e Inter de Milán, que venció 3-0 al Slavia de Praga, lideran la clasificación del certamen con un pleno de seis puntos.

El primer grande en salir a escena fue el Madrid, que tuvo que viajar 6 mil 400 kilómetros hasta Kazajistán, casi hasta la frontera con China, para visitar al Kairat Almaty. La diferencia de nivel fue evidente desde el principio y los máximos ganadores de Champions con 15 títulos, golearon sin dificultades,

Mbappé abrió el camino al convertir un penal en el minuto 26 y luego amplió la cuenta en el 52. El astro francés completó su triplete al 73 con un derechazo desde los linderos del área. Su compatriota Eduardo Camavinga (83) y Brahim Díaz (90+3) cerraron el recital blanco, para que su equipo encadenara su segunda victoria en el certamen y, sobre todo, se recuperara del revés 5-2 sufrido el pasado sábado en el campo del Atlético de Madrid, que también jugó ayer y goleó 5-1 en el Metropolitano al Eintracht Frankfurt, en un partido donde el francés Antoine Griezmann firmó su tanto 200 con el conjunto colchonero, que logró sus primeros puntos en esta Champions.