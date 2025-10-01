▲ Tarik Skubal se perfila para ganar su segundo premio Cy Young consecutivo en la Liga Americana. Foto Ap

Cleveland. Tarik Skubal igualó el récord de postemporada de Detroit con 14 ponches y los Tigres vencieron 2-1 a los Guardianes de Cleveland en el primer duelo de la serie de comodines de la Liga Americana.

Will Vest sacó los últimos cuatro outs para Detroit, sobreviviendo a una tensa novena entrada después de que José Ramírez, el astro dominicano de los Guardianes, quedara atrapado entre la tercera base y el plato para el segundo out.

Los Tigres pueden avanzar a la serie divisional de la Liga Ame-ricana por segundo año consecutivo con una victoria hoy.

“Tarik ha sido increíble para nosotros toda la temporada, pero qué actuación en los momentos más importantes del escenario más grande para ponernos en una gran posición para ganar el juego”, indicó A.J. Hinch, el mánager de Detroit.

Tigres anotó la carrera de la ventaja en la séptima entrada cuando el toque de Zach McKinstry permitió que Riley Greene anotara.

Skubal, quien es el favorito para ganar su segundo premio Cy Young consecutivo, estableció un récord personal de ponches. Fue dominante e imperturbable al lanzar en el mismo montículo donde hace una semana tiró una recta de 99 mph que golpeó a David Fry, el bateador designado de Cleveland, en la nariz y la cara durante la sexta entrada.

El derecho cubrió siete entradas y dos tercios con 107 lanzamientos, uno menos que su récord personal, incluyendo 73 strikes. Permitió una carrera con sólo tres hits, dos de ellos sencillos dentro del cuadro, y otorgó tres bases por bolas.