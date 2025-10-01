Miércoles 1º de octubre de 2025, p. a11
Cleveland. Tarik Skubal igualó el récord de postemporada de Detroit con 14 ponches y los Tigres vencieron 2-1 a los Guardianes de Cleveland en el primer duelo de la serie de comodines de la Liga Americana.
Will Vest sacó los últimos cuatro outs para Detroit, sobreviviendo a una tensa novena entrada después de que José Ramírez, el astro dominicano de los Guardianes, quedara atrapado entre la tercera base y el plato para el segundo out.
Los Tigres pueden avanzar a la serie divisional de la Liga Ame-ricana por segundo año consecutivo con una victoria hoy.
“Tarik ha sido increíble para nosotros toda la temporada, pero qué actuación en los momentos más importantes del escenario más grande para ponernos en una gran posición para ganar el juego”, indicó A.J. Hinch, el mánager de Detroit.
Tigres anotó la carrera de la ventaja en la séptima entrada cuando el toque de Zach McKinstry permitió que Riley Greene anotara.
Skubal, quien es el favorito para ganar su segundo premio Cy Young consecutivo, estableció un récord personal de ponches. Fue dominante e imperturbable al lanzar en el mismo montículo donde hace una semana tiró una recta de 99 mph que golpeó a David Fry, el bateador designado de Cleveland, en la nariz y la cara durante la sexta entrada.
El derecho cubrió siete entradas y dos tercios con 107 lanzamientos, uno menos que su récord personal, incluyendo 73 strikes. Permitió una carrera con sólo tres hits, dos de ellos sencillos dentro del cuadro, y otorgó tres bases por bolas.
“Estaba un poco preocupado por ejecutar cada lanzamiento y tratar de hacer mi mejor esfuerzo”, dijo Skubal al final del duelo.
Detroit se adelantó en la primera entrada cuando Kerry Carpenter anotó con un sencillo de Spencer Torkelson al jardín izquierdo. Los Guardianes anotaron su única carrera en la cuarta entrada sin sacar la bola del cuadro.
Cachorros superan a Padres
Seiya Suzuki y Carson Kelly conectaron jonrones consecutivos, ayudando a los Cachorros de Chicago a vencer 3-1 a los Padres de San Diego en el primer juego de su serie de comodines de la Liga Nacional.
Chicago también tuvo una actuación perfecta de su bullpen en la primera victoria de la franquicia en playoffs desde la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2017.
El segundo juego de la serie al mejor de tres regresa al Wrigley Field este miércoles por la tarde.
En una de las rivalidades más especiales de las Grandes Ligas, los Medias Rojas vencieron 3-1 a los Yankees de New York en el juego 1 del Comodín de la Liga Americana.